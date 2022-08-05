Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ
Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает пресс-служба ОВЦС.
«В ходе беседы, прошедшей на итальянском языке, папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов», — говорится в сообщении.
22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.
3 мая папа римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera рассказал о своей беседе с патриархом Кириллом, которая прошла 16 марта по видеосвязи. По словам папы Франциска, патриарх Кирилл зачитал ему по бумаге все обоснования военной операции на Украине. В ответ папа Римский призвал его использовать не язык войны, а «язык Иисуса».
Затем отдел внешнецерковных связей РПЦ сообщил, что папа Франциск некорректно изложил свой разговор с патриархом. В РПЦ отметили, что патриарх Кирилл подчеркнул, что конфликт на Украине начался в 2014 г. с событий на майдане в Киеве, и напомнил о событиях в Одессе, в том числе о трагедии в Доме профсоюзов. Также патриарх заявил, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток.
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