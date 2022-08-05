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Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

Ведомости

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает пресс-служба ОВЦС.

«В ходе беседы, прошедшей на итальянском языке, папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов», — говорится в сообщении.

22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.

3 мая папа римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera рассказал о своей беседе с патриархом Кириллом, которая прошла 16 марта по видеосвязи. По словам папы Франциска, патриарх Кирилл зачитал ему по бумаге все обоснования военной операции на Украине. В ответ папа Римский призвал его использовать не язык войны, а «язык Иисуса».

Затем отдел внешнецерковных связей РПЦ сообщил, что папа Франциск некорректно изложил свой разговор с патриархом. В РПЦ отметили, что патриарх Кирилл подчеркнул, что конфликт на Украине начался в 2014 г. с событий на майдане в Киеве, и напомнил о событиях в Одессе, в том числе о трагедии в Доме профсоюзов. Также патриарх заявил, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных