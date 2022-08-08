Бывший депутат Камчатки получил год ограничения свободы за убийство на охоте
Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края признал виновным экс-депутата Законодательного собрания региона Игоря Редькина в причинении смерти по неосторожности и участии в незаконной охоте. Об этом сообщается на сайте суда.
Редькин получил наказание в виде одного года ограничения свободы. Согласно приговору, бывший депутат должен раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию. Также он не может покидать Петропавловск-Камчатский городской округ и менять место жительства.
Суд вынес приговор в особом порядке, без исследования доказательства вины. Отмечается, что Редькин полностью признал вину и раскаялся, а также возместил ущерб государству, причиненный незаконной охотой на медведя, и выплатил компенсацию матери и жене погибшего мужчины — 10 и 20 млн руб. соответственно.
Преступления, инкриминируемые Редькину, отнесены уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести. Ранее он не был судим, также нет обстоятельств, отягчающих наказание, поэтому в данном случае суд решил не применять наказание в виде лишения свободы. Отмечается, что приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован.
В августе 2021 года во время охоты Редькин застрелил мужчину. Экс-депутат утверждал, что принял его за медведя. До этого, не имея разрешения на охоту, он также убил одного бурого медведя. Ущерб охотничьим ресурсам оценили в 60 000 руб.
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