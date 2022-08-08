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Общество

Бывший депутат Камчатки получил год ограничения свободы за убийство на охоте

Ведомости

Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края признал виновным экс-депутата Законодательного собрания региона Игоря Редькина в причинении смерти по неосторожности и участии в незаконной охоте. Об этом сообщается на сайте суда. 

Редькин получил наказание в виде одного года ограничения свободы. Согласно приговору, бывший депутат должен раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию. Также он не может покидать Петропавловск-Камчатский городской округ и менять место жительства. 

Суд вынес приговор в особом порядке, без исследования доказательства вины. Отмечается, что Редькин полностью признал вину и раскаялся, а также возместил ущерб государству, причиненный незаконной охотой на медведя, и выплатил компенсацию матери и жене погибшего мужчины — 10 и 20 млн руб. соответственно. 

Преступления, инкриминируемые Редькину, отнесены уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести. Ранее он не был судим, также нет обстоятельств, отягчающих наказание, поэтому в данном случае суд решил не применять наказание в виде лишения свободы. Отмечается, что приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован. 

В августе 2021 года во время охоты Редькин застрелил мужчину. Экс-депутат утверждал, что принял его за медведя. До этого, не имея разрешения на охоту, он также убил одного бурого медведя. Ущерб охотничьим ресурсам оценили в 60 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных