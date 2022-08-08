Бывший депутат Камчатки получил год ограничения свободы за убийство на охоте

Преступления, инкриминируемые Редькину, отнесены уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести. Ранее он не был судим, также нет обстоятельств, отягчающих наказание, поэтому в данном случае суд решил не применять наказание в виде лишения свободы. Отмечается, что приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован.