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Общество

Почти 40% россиян заявили, что согласятся на снижение зарплаты ради «удаленки»

Ведомости

38% россиян готовы согласиться с понижением уровня заработной платы ради возможности работать удаленно, следует из данных опроса SuperJob, передает РБК. В прошлом году этот показатель находился ниже — на уровне 33%. 

Ожидается, что удаленный формат работы и снижение доходов компенсирует затраты сотрудников на транспорт и питание вне дома, а также обеспечит более удобный график работы. Ради этого каждый пятый респондент готов снизить свои зарплатные ожидания на 5%, каждый десятый — на 10%. Отказаться от 15% зарплаты готовы 2% опрошенных, от 20% и 25% — по 3%. 

При этом почти столько же опрошенных (39%) не согласны с возможным понижением зарплаты. Менее охотно на понижение зарплаты соглашаются мужчины (41%), в то время как доля женщин, не готовых к финансовым жертвам, составила 36%. Также на снижение уровня зарплаты реже соглашаются люди старше 45 лет — 45% респондентов этого возраста даже не стали рассматривать возможность снижения дохода. Для населения до 34 лет этот показатель составил 33%. 

Кроме того, аналитики обнаружили взаимосвязь с текущим уровнем заработной платы. В частности, те, кто получает больше 80 000 руб., не готовы снижать свои ожидания ради удаленного формата работы — их доля составила 46%. В то же время те, чей доход не превышает 50 000 руб., могут согласиться на понижение зарплаты с большим энтузиазмом (только 39% опрошенных этой категории не согласятся с предложением снизить зарплату). 

В исследовании приняли участие 1600 респондентов из всех федеральных округов России, чья специальность предполагает возможность работать удаленно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных