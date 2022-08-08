Почти 40% россиян заявили, что согласятся на снижение зарплаты ради «удаленки»

При этом почти столько же опрошенных (39%) не согласны с возможным понижением зарплаты. Менее охотно на понижение зарплаты соглашаются мужчины (41%), в то время как доля женщин, не готовых к финансовым жертвам, составила 36%. Также на снижение уровня зарплаты реже соглашаются люди старше 45 лет — 45% респондентов этого возраста даже не стали рассматривать возможность снижения дохода. Для населения до 34 лет этот показатель составил 33%.