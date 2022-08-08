Почти 40% россиян заявили, что согласятся на снижение зарплаты ради «удаленки»
Ожидается, что удаленный формат работы и снижение доходов компенсирует затраты сотрудников на транспорт и питание вне дома, а также обеспечит более удобный график работы. Ради этого каждый пятый респондент готов снизить свои зарплатные ожидания на 5%, каждый десятый — на 10%. Отказаться от 15% зарплаты готовы 2% опрошенных, от 20% и 25% — по 3%.
При этом почти столько же опрошенных (39%) не согласны с возможным понижением зарплаты. Менее охотно на понижение зарплаты соглашаются мужчины (41%), в то время как доля женщин, не готовых к финансовым жертвам, составила 36%. Также на снижение уровня зарплаты реже соглашаются люди старше 45 лет — 45% респондентов этого возраста даже не стали рассматривать возможность снижения дохода. Для населения до 34 лет этот показатель составил 33%.
Кроме того, аналитики обнаружили взаимосвязь с текущим уровнем заработной платы. В частности, те, кто получает больше 80 000 руб., не готовы снижать свои ожидания ради удаленного формата работы — их доля составила 46%. В то же время те, чей доход не превышает 50 000 руб., могут согласиться на понижение зарплаты с большим энтузиазмом (только 39% опрошенных этой категории не согласятся с предложением снизить зарплату).
В исследовании приняли участие 1600 респондентов из всех федеральных округов России, чья специальность предполагает возможность работать удаленно.
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