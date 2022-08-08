Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса

«Этот вирус принадлежит к тому же роду, что и вирус Нипах, однако пока эти случаи не были смертельными или очень серьезными. Поэтому справедливо будет сказать, что нам следует его опасаться, а не паниковать. Но нам также нужно быть осторожными, потому что в природе существует больше похожих вирусов», — говорит The Papper профессор Ван Линьфа из Медицинской школы Национального университета Сингапура.