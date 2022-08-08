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Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса

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Ученые из КНР и Сингапура выявили новый вид генипавируса, сообщает китайская газета The Papper со ссылкой на исследование. В данный момент точно известно о 35 случаях заражения новым вирусом в провинциях Китая Шаньдун и Хэнань.

Ранее в «Медицинском журнале Новой Англии» (NEJM) было опубликовано исследование, в котором ученые выявили новый вид генипавируса, ему дали название Langya (LayV).

«Этот вирус принадлежит к тому же роду, что и вирус Нипах, однако пока эти случаи не были смертельными или очень серьезными. Поэтому справедливо будет сказать, что нам следует его опасаться, а не паниковать. Но нам также нужно быть осторожными, потому что в природе существует больше похожих вирусов», — говорит The Papper профессор Ван Линьфа из Медицинской школы Национального университета Сингапура.

При заражении этим вирусом человек испытывает лихорадку (100% случаев) утомляемость (54%), кашель (50%), анорексию (50%), миалгию (46%), тошноту (38%), головную боль (35%), рвоту (35%), нарушение функции печени (35%). Ученые пока не определили, передается ли вирус от человека к человеку. Чаще всего в животном мире вирус выявляется у землероек, однако антитела к нему также были обнаружены у собак и коз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных