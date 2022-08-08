ВЦИОМ: современные родители стали реже наказывать детей физически
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвященные теме воспитания детей. Согласно ему, 20-21% опрошенных в своем детстве сталкивались с физическими наказаниями в виде шлепков, подзатыльников и щелчков. При этом сейчас этот метод используют только 13% опрошенных — в 1,5 раза меньше.
Наиболее распространенным методом воспитания были и сохраняются наставления и нравоучения. 62% опрошенных отметили, что были воспитаны именно на этом методе, 76% придерживаются его при воспитании собственных детей. Отмечается, что чаще всего этим методом пользуются родители в возрасте 45-59 лет (81%), жителей Москвы (83%) и те, у кого есть высшее образование (85%).
Вторым по популярности методом стали ограничительные наказания. Родители сейчас чаще, чем раньше, отбирают у детей гаджеты, сокращают время просмотра телевизора и ограничивают в прогулках (31% против 27%). Чаще всего эту меру применяют родители несовершеннолетних детей (47%), родители с высшим образованием (40%) и хорошим материальным положением (35%). Популярность этих мер связана с высоким разнообразием детского контента и доступность гаджетов, которых раньше не было.
В тройку лидеров вошла также постановка в угол. Причем раньше этот метод воспитания был намного более распространенным, чем сейчас (30% против 19%). При этом те, у кого нет собственных детей, считают этот метод допустим и отмечают это чаще других — 24%. Уточняется, что мужчины в детстве сталкивались с таким способом наказания чаще, чем женщины (34% против 26%).
Наименее популярным воспитательным методами является лишение карманных денег. Только 11% опрошенных сталкивались с этим в своем детстве, причем молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет говорили об этом чаще — 21-18%. Сейчас к этому методу обращаются только 8% родителей, планируют, когда появятся собственные дети — 28%.
Такая тенденция ухода от физических наказаний к разговорам, убеждениям и ограничениям является более гуманной и свидетельствует о том, что родители понимают недопустимость насильственных методов при установлении доверительных отношений с детьми, отмечают аналитики ВЦИОМ.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.