ВЦИОМ: современные родители стали реже наказывать детей физически

В тройку лидеров вошла также постановка в угол. Причем раньше этот метод воспитания был намного более распространенным, чем сейчас (30% против 19%). При этом те, у кого нет собственных детей, считают этот метод допустим и отмечают это чаще других — 24%. Уточняется, что мужчины в детстве сталкивались с таким способом наказания чаще, чем женщины (34% против 26%).