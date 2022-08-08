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ВЦИОМ: современные родители стали реже наказывать детей физически

Ведомости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвященные теме воспитания детей. Согласно ему, 20-21% опрошенных в своем детстве сталкивались с физическими наказаниями в виде шлепков, подзатыльников и щелчков. При этом сейчас этот метод используют только 13% опрошенных — в 1,5 раза меньше. 

Наиболее распространенным методом воспитания были и сохраняются наставления и нравоучения. 62% опрошенных отметили, что были воспитаны именно на этом методе, 76% придерживаются его при воспитании собственных детей. Отмечается, что чаще всего этим методом пользуются родители в возрасте 45-59 лет (81%), жителей Москвы (83%) и те, у кого есть высшее образование (85%). 

Вторым по популярности методом стали ограничительные наказания. Родители сейчас чаще, чем раньше, отбирают у детей гаджеты, сокращают время просмотра телевизора и ограничивают в прогулках (31% против 27%). Чаще всего эту меру применяют родители несовершеннолетних детей (47%), родители с высшим образованием (40%) и хорошим материальным положением (35%). Популярность этих мер связана с высоким разнообразием детского контента и доступность гаджетов, которых раньше не было. 

В тройку лидеров вошла также постановка в угол. Причем раньше этот метод воспитания был намного более распространенным, чем сейчас (30% против 19%). При этом те, у кого нет собственных детей, считают этот метод допустим и отмечают это чаще других — 24%. Уточняется, что мужчины в детстве сталкивались с таким способом наказания чаще, чем женщины (34% против 26%).

Наименее популярным воспитательным методами является лишение карманных денег. Только 11% опрошенных сталкивались с этим в своем детстве, причем молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет говорили об этом чаще — 21-18%. Сейчас к этому методу обращаются только 8% родителей, планируют, когда появятся собственные дети — 28%. 

Такая тенденция ухода от физических наказаний к разговорам, убеждениям и ограничениям является более гуманной и свидетельствует о том, что родители понимают недопустимость насильственных методов при установлении доверительных отношений с детьми, отмечают аналитики ВЦИОМ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных