Умер советский космонавт Анатолий Филипченко
В воскресенье, 7 августа, умер летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, ему было 94 года. Об этом 8 августа сообщил «Роскосмос».
«Госкорпорация "Роскосмос" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в сообщении. Время и место похорон не указано.
Филипченко родился 26 февраля 1928 г. в Воронежской области, в деревне Давыдовка. Он закончил Чугуевское высшее авиационное училище с квалификацией «военный летчик» в 1950 г., после этого учился на заочном отделении Краснознаменной военно-воздушной академии, а спустя несколько лет, в 1965 г., стал космонавтом. В 1969 г. Филипченко совершил свой первый полет в качестве командира корабля «Союз-7», который продлился пять суток. Это был первый в мире групповой полет трех космических кораблей. В нем также принимали участие корабли «Союз-6» и «Союз-8». Его второй космический полет продолжительностью 6 суток состоялся в 1974 г.: тогда он руководил кораблем «Союз-16».
Среди наград летчика-космонавта — две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, золотая медаль им. К. Э. Циолковского Академии наук СССР и др.
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