Умер советский космонавт Анатолий Филипченко

Филипченко родился 26 февраля 1928 г. в Воронежской области, в деревне Давыдовка. Он закончил Чугуевское высшее авиационное училище с квалификацией «военный летчик» в 1950 г., после этого учился на заочном отделении Краснознаменной военно-воздушной академии, а спустя несколько лет, в 1965 г., стал космонавтом. В 1969 г. Филипченко совершил свой первый полет в качестве командира корабля «Союз-7», который продлился пять суток. Это был первый в мире групповой полет трех космических кораблей. В нем также принимали участие корабли «Союз-6» и «Союз-8». Его второй космический полет продолжительностью 6 суток состоялся в 1974 г.: тогда он руководил кораблем «Союз-16».