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Умер советский космонавт Анатолий Филипченко

Ведомости

В воскресенье, 7 августа, умер летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, ему было 94 года. Об этом 8 августа сообщил «Роскосмос».

«Госкорпорация "Роскосмос" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в сообщении. Время и место похорон не указано. 

Филипченко родился 26 февраля 1928 г. в Воронежской области, в деревне Давыдовка. Он закончил Чугуевское высшее авиационное училище с квалификацией «военный летчик» в 1950 г., после этого учился на заочном отделении Краснознаменной военно-воздушной академии, а спустя несколько лет, в 1965 г., стал космонавтом. В 1969 г. Филипченко совершил свой первый полет в качестве командира корабля «Союз-7», который продлился пять суток. Это был первый в мире групповой полет трех космических кораблей. В нем также принимали участие корабли «Союз-6» и «Союз-8». Его второй космический полет продолжительностью 6 суток состоялся в 1974 г.: тогда он руководил кораблем «Союз-16».

Среди наград летчика-космонавта — две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, золотая медаль им. К. Э. Циолковского Академии наук СССР и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных