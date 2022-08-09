Умер двойной лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу

Первую Пулитцеровскую премию автор получил в 1993 г. за биографию 33 президента Соединенных Штатов Трумэна, вторую – в 2022 г. за биографию второго президента Адамса. Также он получил Национальную книжную премию за книги «Путь между морями: создание Панамского канала» и «Утро верхом». в 2016 г. историк был награжден высшей гражданской наградой США – Президентской медалью свободы.