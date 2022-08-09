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Умер двойной лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу

Ведомости

Историк, получивший Пулитцеровскую премию за биографии президентов США Дэвид Маккалоу умер в возрасте 89 лет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на издательство автора.

По данным агентства, Маккалоу умер 7 августа в своем доме в Хингеме, штат Массачусетс. Причина смерти не сообщается.

Маккалоу был известен не только биографиями президентов, но и еще несколькими работами об американских деятелях и важных событиях, таких как первый полет братьев Райт и строительство Бруклинского моста.

Первую Пулитцеровскую премию автор получил в 1993 г. за биографию 33 президента Соединенных Штатов Трумэна, вторую – в 2022 г. за биографию второго президента Адамса. Также он получил Национальную книжную премию за книги «Путь между морями: создание Панамского канала» и «Утро верхом». в 2016 г. историк был награжден  высшей гражданской наградой США – Президентской медалью свободы.

Маккалоу родился в Питтсбурге в 1933 г. Степень по английской литературе он получил в Йельском университете, свою карьеру начинал в Sports Illustrated.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных