Умер двойной лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу
Историк, получивший Пулитцеровскую премию за биографии президентов США Дэвид Маккалоу умер в возрасте 89 лет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на издательство автора.
По данным агентства, Маккалоу умер 7 августа в своем доме в Хингеме, штат Массачусетс. Причина смерти не сообщается.
Маккалоу был известен не только биографиями президентов, но и еще несколькими работами об американских деятелях и важных событиях, таких как первый полет братьев Райт и строительство Бруклинского моста.
Первую Пулитцеровскую премию автор получил в 1993 г. за биографию 33 президента Соединенных Штатов Трумэна, вторую – в 2022 г. за биографию второго президента Адамса. Также он получил Национальную книжную премию за книги «Путь между морями: создание Панамского канала» и «Утро верхом». в 2016 г. историк был награжден высшей гражданской наградой США – Президентской медалью свободы.
Маккалоу родился в Питтсбурге в 1933 г. Степень по английской литературе он получил в Йельском университете, свою карьеру начинал в Sports Illustrated.