Путин дал старт движению по Архангельскому мосту через реку Шексну
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения по Архангельскому мосту — новому мостовому переходу через реку Шексну в Вологодской области, передает ТАСС.
Переход через Шексну свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также поможет удобнее добираться до производственных площадок компаний «Северсталь» и «Фосагро». Кроме того, ожидается, что сооружение снимет высокую транспортную нагрузку с единственного в Череповце Октябрьского моста.
Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 г., но строительство завершилось раньше, сообщили в пресс-службе Кремля. Архангельский мост стал самым длинным в Вологодской области, его протяженность составила 1,132 км, еще 7 км пришлось на подход к нему — Южное шоссе.
Строительство моста было намечено еще в генеральных планах города от 1968 г. и 1988 г., однако проект начали разрабатывать только в 2007 г., а спустя 7 лет, в 2014 г., Путин поддержал инициативу строительства моста, которое началось в 2017 г.
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