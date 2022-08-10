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Путин дал старт движению по Архангельскому мосту через реку Шексну

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения по Архангельскому мосту — новому мостовому переходу через реку Шексну в Вологодской области, передает ТАСС. 

Переход через Шексну свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также поможет удобнее добираться до производственных площадок компаний «Северсталь» и «Фосагро». Кроме того, ожидается, что сооружение снимет высокую транспортную нагрузку с единственного в Череповце Октябрьского моста.

Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 г., но строительство завершилось раньше, сообщили в пресс-службе Кремля. Архангельский мост стал самым длинным в Вологодской области, его протяженность составила 1,132 км, еще 7 км пришлось на подход к нему — Южное шоссе. 

Строительство моста было намечено еще в генеральных планах города от 1968 г. и 1988 г., однако проект начали разрабатывать только в 2007 г., а спустя 7 лет, в 2014 г., Путин поддержал инициативу строительства моста, которое началось в 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных