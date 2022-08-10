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В ЦИК исключили изменение форматов голосования в этом году из-за коронавируса

Ведомости

Региональные избиркомы не станут менять формат голосования на сентябрьских выборах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Можно ли изменить формат (голосования на выборах – "Ведомости")? Хочу сказать, что нет, поскольку решение о голосовании на выборах, включая повторное голосование, повторные выборы, референдумы, в течение нескольких дней подряд, не более трех дней, может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее чем десятидневной срок со дня опубликования решения о назначении выборов», – цитируют ее «РИА Новости». Поэтому решение по голосованию пересмотру не подлежит, подчеркнула она.

В сентябре 2020 г. избиратели впервые голосовали на всех крупных выборах в течение трех дней: с пятницы по воскресенье. В 2021 г. в разгар пандемии коронавируса многодневное голосование повторили – на выборах депутатов Госдумы.

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В этом году субъекты Федерации могли сами принимать решения, сколько дней будет идти голосование на региональных и местных выборах: один, два или три. Специальных рекомендаций на этот счет Центризбирком не давал. Как сообщал ЦИК 22 июня, в трех регионах голосование будет длиться один день: в Бурятии, республике Марий Эл и Свердловской области. В Кировской и Томской областях продолжительность голосования составит два дня, а еще в девяти регионах – три дня.

Всего в сентябре 2022 г. должны избрать 14 губернаторов, а также депутатов шести заксобраний и 11 административных центров. 8 августа завершилась регистрация кандидатов на выборы глав регионов, по данным ЦИК, из 75 претендентов, принесших документы на регистрацию, отказано было всего четырем. Процент отказов, таким образом, оказался, по ее выражению, беспрецедентно низким и составил 5,3% после 20% в 2021 г. и 34% в 2020 г.

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в России в течение последнего месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ Владимир Путин ежедневно получает отчеты о ситуации с ковидом в стране. Представитель Кремля назвал динамику заболеваемости «тревожной» и не исключил возвращения мер борьбы с коронавирусом. Однако пока что, по его словам, этого не планируется. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 771 случаев заражения COVID-19 против 16 325 днем ранее, сообщил сегодня оперштаб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных