В ЦИК исключили изменение форматов голосования в этом году из-за коронавируса

В этом году субъекты Федерации могли сами принимать решения, сколько дней будет идти голосование на региональных и местных выборах: один, два или три. Специальных рекомендаций на этот счет Центризбирком не давал. Как сообщал ЦИК 22 июня, в трех регионах голосование будет длиться один день: в Бурятии, республике Марий Эл и Свердловской области. В Кировской и Томской областях продолжительность голосования составит два дня, а еще в девяти регионах – три дня.