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Общество

В России выявили шесть случаев заражения новым штаммом «дельтакрон»

Ведомости

Роспотребнадзор подтвердил выявление в России первых случаев заражения штаммом «дельтакрон». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Пять случаев были зарегистрировали в Санкт-Петербурге, еще один заболевший зафиксирован в Москве. Отмечается, что «дельтакрон» является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».

«Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась», — сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что пока что нет оснований считать новый штамм более заразным или опасным.

Также специалисты отметили, что гибридные штаммы COVID-19 не являются уникальным явлением. Ранее их фиксировали в странах Европы, США и Латинской Америке, широкого распространения они не получили.

Как сообщает оперштаб, 11 августа за сутки было выявлено 25 815 случаев заражения ковидом. Показатель стал максимальным с 25 марта. Также за последние 24 часа госпитализация понадобилась 2525 пациентам, еще 14 221 человек выздоровел от COVID-19. Скончались 52 человека.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 796 472 случая коронавируса. При этом 18 089 941 человек вылечился от болезни, а 382 954 — умерли.

В конце июля в России также зарегистрировали семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр». Тогда в ведомстве уточнили, что необходимость вводить коронавирусные ограничения на федеральном уровне пока отсутствует.

Несмотря на стремительный рост числа заболевших, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что держат эпидобстановку в России под контролем. По словам специалистов, почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5 штамма «омикрон», которые протекают в легкой форме. В связи с этим в начале августа в ведомстве вновь заявили, что возвращение антиковидных ограничений не требуется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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