В России выявили шесть случаев заражения новым штаммом «дельтакрон»

Несмотря на стремительный рост числа заболевших, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что держат эпидобстановку в России под контролем. По словам специалистов, почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5 штамма «омикрон», которые протекают в легкой форме. В связи с этим в начале августа в ведомстве вновь заявили, что возвращение антиковидных ограничений не требуется.