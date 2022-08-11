В России выявили шесть случаев заражения новым штаммом «дельтакрон»
Роспотребнадзор подтвердил выявление в России первых случаев заражения штаммом «дельтакрон». Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Пять случаев были зарегистрировали в Санкт-Петербурге, еще один заболевший зафиксирован в Москве. Отмечается, что «дельтакрон» является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».
«Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась», — сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что пока что нет оснований считать новый штамм более заразным или опасным.
Также специалисты отметили, что гибридные штаммы COVID-19 не являются уникальным явлением. Ранее их фиксировали в странах Европы, США и Латинской Америке, широкого распространения они не получили.
Как сообщает оперштаб, 11 августа за сутки было выявлено 25 815 случаев заражения ковидом. Показатель стал максимальным с 25 марта. Также за последние 24 часа госпитализация понадобилась 2525 пациентам, еще 14 221 человек выздоровел от COVID-19. Скончались 52 человека.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 796 472 случая коронавируса. При этом 18 089 941 человек вылечился от болезни, а 382 954 — умерли.
В конце июля в России также зарегистрировали семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр». Тогда в ведомстве уточнили, что необходимость вводить коронавирусные ограничения на федеральном уровне пока отсутствует.
Несмотря на стремительный рост числа заболевших, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что держат эпидобстановку в России под контролем. По словам специалистов, почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5 штамма «омикрон», которые протекают в легкой форме. В связи с этим в начале августа в ведомстве вновь заявили, что возвращение антиковидных ограничений не требуется.
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