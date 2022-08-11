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В Госдуме и СПЧ предложили изменить меру пресечения журналистке Баязитовой

Ведомости

В Государственной думе считают, что изменение меры пресечения журналистке Александре Баязитовой должно стать предметом дискуссии, рассказал агентству «РИА Новости» журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.

«Если она действительно нездорова и находится в уязвимом состоянии по здоровью, то вполне можно было бы рассмотреть вопрос, на мой взгляд, о замене меры пресечения», — сказал Попов.

В данный момент нет причин держать Баязитову под стражей, считает Попов, так как преступление, которое она предположительно совершила, не носит насильственного характера. Парламентарий отметил, что дело может стать важным и серьезным, а также что в обществе сейчас много вопросов, в том числе вопрос о возможности изменения меры пресечения для обвиняемых по делу.

Также к смене меры пресечения Баязитовой призвали члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов и Александр Точенов. Они считают, что нужно «проявить гуманизм там, где он реально нужен», так как будет неправильным «сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках». Члены СПЧ предлагают сменить меру пресечения на домашний арест.

Накануне Кузьминский суд Москвы арестовал Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве. Журналистке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ, статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вину она не признала. Суд также принял решение об аресте на два месяца других фигурантов дела — медиатехнолога Ольги Архаровой и специалиста по PR Инны Чуриловой. Баязитова просила суд учесть, что на ее иждивении находится престарелая мать, а сама она страдает диабетом.

Фабула уголовного дела, по которому проходит Баязитова, официально неизвестна. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, по этому делу задержаны шесть человек. По данным ВЧК-ОГПУ, дело Баязитовой может быть связано с уголовным производством в отношении администраторов Telegram-канала «Сканер». Троих администраторов этого канала ранее арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных