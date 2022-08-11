Минобороны сообщило о потере двумя бригадами ВСУ более половины личного состава

Российские военные также отчитались об ударах по 20 пунктам управления бригадного и батальонного звеньев, восьми складам боеприпасов, уничтожении 264 районов скопления живой силы и техники, подавлении трех взводов РСЗО «Град» и трех взводов гаубиц Д-30, а также уничтожении вертолета Ми-24 в Днепропетровской области.