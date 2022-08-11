Минобороны сообщило о потере двумя бригадами ВСУ более половины личного состава
Российские военные уничтожили более 50% личного состава 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщило Минобороны России.
«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях», – говорится в сообщении.
В этих бригадах фиксируются массовое дезертирство и оставление украинскими военными занимаемых позиций, добавили в Минобороны.
Российские военные также отчитались об ударах по 20 пунктам управления бригадного и батальонного звеньев, восьми складам боеприпасов, уничтожении 264 районов скопления живой силы и техники, подавлении трех взводов РСЗО «Град» и трех взводов гаубиц Д-30, а также уничтожении вертолета Ми-24 в Днепропетровской области.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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