В Якутии сняли режим ЧС

Решение было принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей федеральных ведомств. Глава Якутии уточнил, что за последние две недели ситуация улучшилась и на сегодняшний день в республике действуют только 23 пожара на площади 182 053 га, хотя годом ранее был зарегистрирован 171 лесной пожар на общей площади 3 948 540,7 га.