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В Якутии сняли режим ЧС

Ведомости

В Якутии сняли режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен ранее из-за лесных пожаров, сообщил в своем Telegram-канале врио главы республики Айсен Николаев.

Решение было принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей федеральных ведомств. Глава Якутии уточнил, что за последние две недели ситуация улучшилась и на сегодняшний день в республике действуют только 23 пожара на площади 182 053 га, хотя годом ранее был зарегистрирован 171 лесной пожар на общей площади 3 948 540,7 га.

«На сегодняшний день крупные пожары остались только на труднодоступных территориях Усть-Майского района и восточной части Алданского района, примыкающих к Хабаровскому краю. Пожары не угрожают населенным пунктам», – написал Николаев.

Режим ЧС в Якутии из-за лесных пожаров был объявлен 28 июня, об этом сообщал «Интерфакс». В 2021 г. в республике площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний достигла почти 8,5 млн га.

По данным «Авиалесоохраны» на 12 августа, на территории России действовало 127 лесных пожаров на площади 207 760 га. Локализовано 54 пожара на площади 97 057 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных