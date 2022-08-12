В Омске частично обрушилась пятиэтажка
В Советском районе Омска произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома, сообщило региональное управление МЧС России.
«В 13:27 (мск) поступило сообщение об обрушении стены жилого дома в Советском округе города Омска», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что к ликвидации последствий обрушения на данный момент привлечены 40 человек и 10 единиц техники.
Как рассказали «РИА Новости» в областной прокуратуре, обрушился пятиэтажный жилой дом на улице XX Партсъезда. Прокурор региона Николай Студеникин выехал на место происшествия.
По информации ТАСС, пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет. Предварительной причиной произошедшего, по информации агентства, является ветхое состояние дома.
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