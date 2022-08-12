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Общество

В Омске частично обрушилась пятиэтажка

Ведомости

В Советском районе Омска произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома, сообщило региональное управление МЧС России.

«В 13:27 (мск) поступило сообщение об обрушении стены жилого дома в Советском округе города Омска», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации последствий обрушения на данный момент привлечены 40 человек и 10 единиц техники.

Как рассказали «РИА Новости» в областной прокуратуре, обрушился пятиэтажный жилой дом на улице XX Партсъезда. Прокурор региона Николай Студеникин выехал на место происшествия.

По информации ТАСС, пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет. Предварительной причиной произошедшего, по информации агентства, является ветхое состояние дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных