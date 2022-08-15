Кличко предупредил жителей Киева, что зимой температура в домах может опуститься ниже нормы

Он добавил, что зимой в Киеве также могут быть трудности с электричеством. Мэр отметил, что у властей есть решение проблемы. «Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы, если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута», – сказал Кличко. Однако, по его словам, таких мер хватит лишь на короткий промежуток времени.