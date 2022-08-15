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Кличко предупредил жителей Киева, что зимой температура в домах может опуститься ниже нормы

Ведомости

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям города подготовить теплую одежду и одеяла. По его словам, власти не исключают, что зимой температура в домах может опуститься ниже нормы. 

«Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18», – цитирует Кличко издание «Бабель». 

Он добавил, что зимой в Киеве также могут быть трудности с электричеством. Мэр отметил, что у властей есть решение проблемы. «Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы, если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута», – сказал Кличко. Однако, по его словам, таких мер хватит лишь на короткий промежуток времени.

В конце июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в хранилищах Украины уже есть 11,7 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных