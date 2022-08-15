Мишустин заявил о необходимости вдвое сократить площадь лесных пожаров к 2030 году

Для Еврейской автономной области, Бурятии, Якутии, Чукотки, Забайкальского, Красноярского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Иркутской, Магаданской областей в 2022 г. этот коэффициент составит 0,75. При этом к 2026 г. его значение для этих регионов снизится до 0,5. Для второй группы, куда вошли менее пожароопасные регионы, значение коэффициента будет меняться от 0,9 в 2022 г. до 0,5 в 2030 г.