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Мишустин заявил о необходимости вдвое сократить площадь лесных пожаров к 2030 году

Ведомости

Главы российских регионов должны добиться снижения площади лесных пожаров на 50% по сравнению с 2021 г. в соответствии с указом президента Владимира Путина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин совещании по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Якутске.

«Борьба с лесными пожарами – прежде всего обязанность региональных властей. Президент неоднократно это подчеркивал. Федеральный центр предоставляет российским субъектам финансовые ресурсы и нужную технику. У вас есть все, что требуется для эффективной организации такой работы», – приводит его слова пресс-служба правительства.

15 июня Путин подписал указ о ключевых показателях эффективности региональных властей в борьбе с лесными пожарами, в соответствии с которым правительству и главам регионов поручено обеспечить сокращение площади пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 гг. не менее чем на 50% по сравнению с 2021 г.

Сегодня правительство сообщило, что утвердило методику сокращения лесных пожаров. Целевой показатель устанавливается для каждого региона отдельно и будет равняться средней площади возгораний за последние пять лет – с 2017 по 2021 г., умноженной на специальный коэффициент. Методика должна стимулировать местные власти вести работу по профилактике и оперативной ликвидации пожаров, отметили в пресс-службе Белого дома.

Для Еврейской автономной области, Бурятии, Якутии, Чукотки, Забайкальского, Красноярского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Иркутской, Магаданской областей в 2022 г. этот коэффициент составит 0,75. При этом к 2026 г. его значение для этих регионов снизится до 0,5. Для второй группы, куда вошли менее пожароопасные регионы, значение коэффициента будет меняться от 0,9 в 2022 г. до 0,5 в 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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