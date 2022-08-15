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Общество

71% россиян поддерживают государственное регулирование норм морали

Ведомости

Поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе невозможно без участия государства, считают 71% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Идея государственного регулирования норм морали пользуется поддержкой преимущественно у граждан старше 35 лет (72-76%), жителей крупных городов (76%) и имеющих высшее образование (75%). Против данной идеи в основном высказались молодые люди 18-24 лет (42%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%).

Также ВЦИОМ спросил россиян, подвержены ли нормы морали влиянию времени или же они всегда актуальны и современны.

Идею о неизменности моральных норм поддерживают 56% респондентов, 38% же считают, что многие моральные нормы сегодня уже устарели. Об универсальности моральных ориентиров говорят в основном граждане в возрастных группах после 35 лет (56-65%), молодежь же в основном (52%) утверждает, что они меняются вместе с обществом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных