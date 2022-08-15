71% россиян поддерживают государственное регулирование норм морали
Поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе невозможно без участия государства, считают 71% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Идея государственного регулирования норм морали пользуется поддержкой преимущественно у граждан старше 35 лет (72-76%), жителей крупных городов (76%) и имеющих высшее образование (75%). Против данной идеи в основном высказались молодые люди 18-24 лет (42%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%).
Также ВЦИОМ спросил россиян, подвержены ли нормы морали влиянию времени или же они всегда актуальны и современны.
Идею о неизменности моральных норм поддерживают 56% респондентов, 38% же считают, что многие моральные нормы сегодня уже устарели. Об универсальности моральных ориентиров говорят в основном граждане в возрастных группах после 35 лет (56-65%), молодежь же в основном (52%) утверждает, что они меняются вместе с обществом.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.