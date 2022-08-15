71% россиян поддерживают государственное регулирование норм морали

Идею о неизменности моральных норм поддерживают 56% респондентов, 38% же считают, что многие моральные нормы сегодня уже устарели. Об универсальности моральных ориентиров говорят в основном граждане в возрастных группах после 35 лет (56-65%), молодежь же в основном (52%) утверждает, что они меняются вместе с обществом.