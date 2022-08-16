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Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня»

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Президент России Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня», которое существовало с 1944 г. в советские времена. Этот статус сможет получить гражданка РФ, которая родила как минимум 10 детей, но после того, как десятому ребенку исполнился год.

Текст указа «о некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы» опубликован вечером 15 августа. 

«Мать-герония» может получить от государства 1 млн руб. Порядок выплаты такого «единовременного денежного поощрения» определит Белый дом. Кроме того, указом утверждено описание знака особого отличия «Мать-героиня» (судя по документу, звание будет приравнено к Герою России, и Герою Труда), и положение о нем. 

Названо в положении о звании и дополнительное условие его присуждения: «Награждаемая и ее дети являются гражданами РФ, и образуют социально ответственную семью, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном, нравственном развитии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных