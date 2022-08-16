Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня»
Президент России Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня», которое существовало с 1944 г. в советские времена. Этот статус сможет получить гражданка РФ, которая родила как минимум 10 детей, но после того, как десятому ребенку исполнился год.
Текст указа «о некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы» опубликован вечером 15 августа.
«Мать-герония» может получить от государства 1 млн руб. Порядок выплаты такого «единовременного денежного поощрения» определит Белый дом. Кроме того, указом утверждено описание знака особого отличия «Мать-героиня» (судя по документу, звание будет приравнено к Герою России, и Герою Труда), и положение о нем.
Названо в положении о звании и дополнительное условие его присуждения: «Награждаемая и ее дети являются гражданами РФ, и образуют социально ответственную семью, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном, нравственном развитии».