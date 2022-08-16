Железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновилось спустя два года

В ведомстве также отметили, что поезда из Куляба в Волгоград будут отправляться еженедельно по вторникам и прибывать на станцию Волгоград-1 по пятницам. Обратно они будут отправляться по пятницам и прибывать в Куляб по понедельникам. Ранее в РЖД также сообщали, что осенью, 7 сентября, возобновится и железнодорожное сообщение между Волгоградом и Худжандом. Из Волгограда поезда будут ездить по субботам, из Худжанда — по средам.