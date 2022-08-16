Железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновилось спустя два года
Россия и Таджикистан возобновили железнодорожное сообщение, прерванное два года назад, передает «Интерфакс» со ссылкой на ГУП «Рохи охани Точикистон» («Таджикские железные дороги»).
«Состав вышел в путь из Куляба 16 августа в 0:10, его прибытие в российский город Волгоград запланировано на пятницу, 19 августа», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что поезда из Куляба в Волгоград будут отправляться еженедельно по вторникам и прибывать на станцию Волгоград-1 по пятницам. Обратно они будут отправляться по пятницам и прибывать в Куляб по понедельникам. Ранее в РЖД также сообщали, что осенью, 7 сентября, возобновится и железнодорожное сообщение между Волгоградом и Худжандом. Из Волгограда поезда будут ездить по субботам, из Худжанда — по средам.
Железнодорожное сообщение между странами было приостановлено из-за введения коронавирусных ограничений. С 15 июля Россия отменила все ограничения на пересечение сухопутных границ.
18 июля Россия и Узбекистан возобновили регулярное автобусное сообщение по направлению Ташкент – Москва. Рейсы по этому маршрут будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам.
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