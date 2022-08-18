Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 г., в его составе стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка. Дзюба считается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, на его счету 148 мячей.