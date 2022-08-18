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Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»

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Бывший форвард Санкт-Петербургского «Зенита» Артем Дзюба подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», сообщил клуб в своем Twitter.

«Наш клуб подписал контракт по схеме 1+1 год с игроком Артемом Дзюбой», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Спортэкспресс», зарплата 33-летнего футболиста в новом клубе может составить $1,5 млн. Тренером команды «Адана Демирспор» является итальянец Винченцо Монтелла. После двух туров клуб возглавляет чемпионат Турции, в прошлом сезоне «Адана Демирспор» занял девятое место в турнирной таблице национального чемпионата. 

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 г., в его составе стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка. Дзюба считается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, на его счету 148 мячей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных