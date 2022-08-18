Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»
Бывший форвард Санкт-Петербургского «Зенита» Артем Дзюба подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», сообщил клуб в своем Twitter.
«Наш клуб подписал контракт по схеме 1+1 год с игроком Артемом Дзюбой», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал «Спортэкспресс», зарплата 33-летнего футболиста в новом клубе может составить $1,5 млн. Тренером команды «Адана Демирспор» является итальянец Винченцо Монтелла. После двух туров клуб возглавляет чемпионат Турции, в прошлом сезоне «Адана Демирспор» занял девятое место в турнирной таблице национального чемпионата.
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 г., в его составе стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка. Дзюба считается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, на его счету 148 мячей.
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