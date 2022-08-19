В МЧС назвали ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области сложной
Ситуация с пожаром в Кудомском лесничестве Рязанской области все еще остается сложной, однако угрозы близлежащим населенным пунктам нет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.
«Кудомское лесничество – здесь у нас самый крупный пожар, где пройдено огнем около шести тысяч гектаров. На данный момент он не локализован. Здесь ситуация сложная, но, тем не менее, угрозы населенным пунктам нет», – рассказали в МЧС, добавив, что рядом расположены деревни Деулино и Голованово в девяти и шести километрах от пожара соответственно.
Также собеседник агентства отметил, что в резерве у них еще находятся три самолета МЧС РФ, которые будут использоваться при возникновении верховых пожаров. Кроме того, в данный момент над тушением пожаров также работают три вертолета.
Первое сообщение о пожаре в Рязанской области появилось 12 августа. Тогда врио губернатора Павел Малков вместе с МЧС участвовал в авиапатрулировании территорий Рязанского, Спасского, Шиловского и Пителинского районов. На 16-е число в области действовало уже три очага лесных пожаров, которые были на территории Спасского района (на землях государственного лесного фонда Спасского лесничества и национального парка «Мещера») и в Московском военном лесничестве Рыбновского района.
17 августа смог от пожаров добрался до Москвы и Московской области. На следующий день, 18 августа, в регион прибыл глава Рослесхоза Иван Советников по поручению главы Министерства природных ресурсов Александра Козлова, кроме того, приехал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Последний также приказал отправить в регион самолет Бе-200ЧС и два борта Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.
На тот момент в тушении пожара участвовало не менее 850 человек и 300 единиц техники. Зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов связал возникновение пожаров с сухими грозами: молнии ударили сразу в двух местах, к очагу распространения пожара человек не смог бы подойти, отметил он.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.