В МЧС назвали ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области сложной

«Кудомское лесничество – здесь у нас самый крупный пожар, где пройдено огнем около шести тысяч гектаров. На данный момент он не локализован. Здесь ситуация сложная, но, тем не менее, угрозы населенным пунктам нет», – рассказали в МЧС, добавив, что рядом расположены деревни Деулино и Голованово в девяти и шести километрах от пожара соответственно.