Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области локализован
Пожар на складе с боеприпасами в Белгородской области локализован, серьезных разрушений в домах нет, об этом сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, передает агентство «РИА Новости».
«Возгорание локализовано. Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. В настоящий момент работают саперы. После разрешения военных жители могут вернуться домой», – сообщил он.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Очевидцы выкладывали фото и видео взрывов. По последним данным, никто не пострадал. Жителей близлежащих сел эвакуировали на безопасное расстояние. Причина пожара устанавливается.
Сейчас на всей территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Его ввели 11 апреля и с тех пор неоднократно продлевали, в крайний раз – до 22 августа.
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