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Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области локализован

Ведомости

Пожар на складе с боеприпасами в Белгородской области локализован, серьезных разрушений в домах нет, об этом сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, передает агентство «РИА Новости».

«Возгорание локализовано. Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. В настоящий момент работают саперы. После разрешения военных жители могут вернуться домой», – сообщил он.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Очевидцы выкладывали фото и видео взрывов. По последним данным, никто не пострадал. Жителей близлежащих сел эвакуировали на безопасное расстояние. Причина пожара устанавливается.

Сейчас на всей территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Его ввели 11 апреля и с тех пор неоднократно продлевали, в крайний раз – до 22 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных