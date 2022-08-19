В МЧС рассказали о дефиците пластика для касок пожарных
Производители пожарно-спасательной техники и оборудования жалуются на нехватку отечественного пластика, который необходим для касок пожарных, электронных блоков и иного оборудования, рассказал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, передает ТАСС.
По его словам, при производстве касок и шлемов пожарных на 100% используется АБС-пластик зарубежного производства, который сейчас находится в дефиците. Также среди проблем он отметил отсутствие отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), которые используются в беспилотных летательных аппаратах, специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах.
Чуприян также напомнил, что в министерстве ведется техническая программа переоснащения, рассчитанная до 2030 года. На ее реализацию планируется выделить 190 млрд руб. В рамках этой программы доля новой спасательной техники в МЧС к 2030 г. должна составить не менее 81%, а пожарных автомобилей – не менее 56%.
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