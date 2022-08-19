В МЧС рассказали о дефиците пластика для касок пожарных

Чуприян также напомнил, что в министерстве ведется техническая программа переоснащения, рассчитанная до 2030 года. На ее реализацию планируется выделить 190 млрд руб. В рамках этой программы доля новой спасательной техники в МЧС к 2030 г. должна составить не менее 81%, а пожарных автомобилей – не менее 56%.