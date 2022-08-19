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В МЧС рассказали о дефиците пластика для касок пожарных

Ведомости

Производители пожарно-спасательной техники и оборудования жалуются на нехватку отечественного пластика, который необходим для касок пожарных, электронных блоков и иного оборудования, рассказал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, передает ТАСС.

По его словам, при производстве касок и шлемов пожарных на 100% используется АБС-пластик зарубежного производства, который сейчас находится в дефиците. Также среди проблем он отметил отсутствие отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), которые используются в беспилотных летательных аппаратах, специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах.

Чуприян также напомнил, что в министерстве ведется техническая программа переоснащения, рассчитанная до 2030 года. На ее реализацию планируется выделить 190 млрд руб. В рамках этой программы доля новой спасательной техники в МЧС к 2030 г. должна составить не менее 81%, а пожарных автомобилей – не менее 56%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных