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СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в СИЗО

Ведомости

Возбуждено уголовное дело после того, как арестанты взяли в заложники сотрудников СИЗО №1 в Кемерове. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Уголовное дело завели по п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц). Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

По версии следователей, 21 августа восемь арестантов взяли в заложники троих сотрудников СИЗО №1, после чего потребовали выдать им мобильные телефоны, наркотики и сигареты.

В результате одного сотрудника следственного изолятора арестанты освободили добровольно. Остальных заложников вызволили в ходе специального мероприятия. Уточняется, что пострадавших нет. В настоящее время продолжается расследование произошедшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных