СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в СИЗО
Возбуждено уголовное дело после того, как арестанты взяли в заложники сотрудников СИЗО №1 в Кемерове. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.
Уголовное дело завели по п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц). Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
По версии следователей, 21 августа восемь арестантов взяли в заложники троих сотрудников СИЗО №1, после чего потребовали выдать им мобильные телефоны, наркотики и сигареты.
В результате одного сотрудника следственного изолятора арестанты освободили добровольно. Остальных заложников вызволили в ходе специального мероприятия. Уточняется, что пострадавших нет. В настоящее время продолжается расследование произошедшего.
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