ВЦИОМ выяснил, с чем у россиян ассоциируется Россия
У россиян чаще всего Россия ассоциируется с государственными символами, народом, Родиной и Путиным, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню Государственного флага РФ.
Так, для 12% россиян символом, олицетворением России являются герб, гимн и флаг РФ, для 11% – народ, люди, русский человек, для 10% – Родина, дом и страна. У 7% граждан Россия ассоциируется с Путиным, природой, березами, Байкалом и полями, у 6% – с великой державой, силой и мощью, а еще у 5% – с медведем.
Среди других ассоциаций – единство народа, доброта, армия и флот, культура, свобода, власть, ресурсы, история, победа в Великой Отечественной войне, СССР, Конституция, Красная площадь, традиции и др.
У россиян старшего возраста Россия чаще всего ассоциируется с домом и Родиной, а у молодежи до 24 лет – с народом, природой и Путиным. Опрос также показал, что большинство граждан испытывают гордость, когда видят флаг (66% респондентов), герб (60%) и гимн (70%). Все три показателя продемонстрировали рост по сравнению с 2019 г. и снижение по сравнению с 2017 г. Восхищаются государственными символами преимущественно граждане старше 35 лет (72-75%), в то время как молодежь чаще говорила о безразличии (14-23%).
Опрос проходил по телефону, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
День государственного флага отмечается в России 22 августа с 1994 г. 31 год назад Верховный совет РСФСР принял постановление о национальном бело-сине-красном флаге, официально он утвержден в качестве государственного флага 1 ноября 1991 г.
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