ВЦИОМ выяснил, с чем у россиян ассоциируется Россия

У россиян старшего возраста Россия чаще всего ассоциируется с домом и Родиной, а у молодежи до 24 лет – с народом, природой и Путиным. Опрос также показал, что большинство граждан испытывают гордость, когда видят флаг (66% респондентов), герб (60%) и гимн (70%). Все три показателя продемонстрировали рост по сравнению с 2019 г. и снижение по сравнению с 2017 г. Восхищаются государственными символами преимущественно граждане старше 35 лет (72-75%), в то время как молодежь чаще говорила о безразличии (14-23%).