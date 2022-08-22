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ВЦИОМ выяснил, с чем у россиян ассоциируется Россия

Ведомости

У россиян чаще всего Россия ассоциируется с государственными символами, народом, Родиной и Путиным, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню Государственного флага РФ.

Так, для 12% россиян символом, олицетворением России являются герб, гимн и флаг РФ, для 11% – народ, люди, русский человек, для 10% – Родина, дом и страна. У 7% граждан Россия ассоциируется с Путиным, природой, березами, Байкалом и полями, у 6% – с великой державой, силой и мощью, а еще у 5% – с медведем.

Среди других ассоциаций – единство народа, доброта, армия и флот, культура, свобода, власть, ресурсы, история, победа в Великой Отечественной войне, СССР, Конституция, Красная площадь, традиции и др.

У россиян старшего возраста Россия чаще всего ассоциируется с домом и Родиной, а у молодежи до 24 лет – с народом, природой и Путиным. Опрос также показал, что большинство граждан испытывают гордость, когда видят флаг (66% респондентов), герб (60%) и гимн (70%). Все три показателя продемонстрировали рост по сравнению с 2019 г. и снижение по сравнению с 2017 г. Восхищаются государственными символами преимущественно граждане старше 35 лет (72-75%), в то время как молодежь чаще говорила о безразличии (14-23%).

Опрос проходил по телефону, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

День государственного флага отмечается в России 22 августа с 1994 г. 31 год назад Верховный совет РСФСР принял постановление о национальном бело-сине-красном флаге, официально он утвержден в качестве государственного флага 1 ноября 1991 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных