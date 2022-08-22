ТАСС: бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом

Дарья Дугина – дочь философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина, она погибла вечером в субботу в результате взрыва автомобиля, в котором она возвращалась с фестиваля «Традиция». Дугина ехала в Toyota Land Cruiser своего отца, а следом за ней ехал и Дугин. Около 21.30, когда оба автомобиля проезжали пос. Большие Вяземы рядом с Можайским шоссе, Toyota Land Cruiser взорвался. Дарья Дугина погибла на месте. По предварительным данным, именно Дугин должен был быть за рулем. Мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.