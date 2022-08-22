ТАСС: бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом
Взрывное устройство на машине политолога и журналиста Дарьи Дугиной было приведено в действие дистанционно, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом», – сказал собеседник агентства.
Следствие считает, что за автомобилем следили и контролировали его передвижение, отметил источник.
Дарья Дугина – дочь философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина, она погибла вечером в субботу в результате взрыва автомобиля, в котором она возвращалась с фестиваля «Традиция». Дугина ехала в Toyota Land Cruiser своего отца, а следом за ней ехал и Дугин. Около 21.30, когда оба автомобиля проезжали пос. Большие Вяземы рядом с Можайским шоссе, Toyota Land Cruiser взорвался. Дарья Дугина погибла на месте. По предварительным данным, именно Дугин должен был быть за рулем. Мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в центральный аппарат СК «для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования». Следствие считает, что преступление носит заказной характер, сообщили ранее в пресс-службе СКР.
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