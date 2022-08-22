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Москалькова пообещала бесплатное образование для всех детей из ДНР, ЛНР и с Украины

Ведомости

Все школьники и студенты, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины смогут получить бесплатное образование в России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что на сегодняшний день в Россию приехало более 557 000 таких детей. «Можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов могут получать на бесплатной основе образование», – написала омбудсмен.

По данным Минобороны, на 20 августа с начала специальной военной операции в Россию прибыло 3 527 120 человек, в том числе 563 223 ребенка.

В начале марта Москалькова заявляла, что все прибывшие студенты из ДНР и ЛНР были зачислены в российские вузы. По ее словам, «нет ни одного человека, которые учились в высших учебных заведениях на территории ДНР и ЛНР и сегодня не были бы устроены в вузы».

После начала спецоперации России на Украине российские власти стали делать шаги по интеграции ДНР и ЛНР в российскую систему образования. Так, в конце мая министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков заявил, что уже восемь вузов республики перешли на дипломы российского образца. Также в начале июня стало известно, что Россия и ДНР взаимно признают дипломы, квалификации и ученые степени.

Кроме того, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что у абитуриентов из ДНР и ЛНР будет возможность поступить в российские вузы по общему конкурсу или по квоте. А в августе министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что образовательные учреждения Донбасса перейдут на российские учебные программы в течение пяти лет.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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