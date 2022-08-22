Москалькова пообещала бесплатное образование для всех детей из ДНР, ЛНР и с Украины

В начале марта Москалькова заявляла, что все прибывшие студенты из ДНР и ЛНР были зачислены в российские вузы. По ее словам, «нет ни одного человека, которые учились в высших учебных заведениях на территории ДНР и ЛНР и сегодня не были бы устроены в вузы».