ВЦИОМ: 59% россиян не увидели пользы от западной цивилизации

Уточняется, что подобные взгляды в обществе заметно укрепились с 2000 г., когда общество во многом старалось ориентироваться на Запад. В частности, с тех пор доля людей, которые считали европейские модели губительными для России, выросла более чем в 2,5 раза – с 10% в 2000 г. до 26% в 2022 г. Кроме того, если раньше около 25% были убеждены в том, что социально-политическая модель Запада не подходит России, то сейчас их доля выросла до 33%. При этом количество тех, кто видел пользу в ней, сократилось почти в два раза – с 55% до 30% опрошенных.