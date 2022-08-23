ВЦИОМ: 59% россиян не увидели пользы от западной цивилизации
Больше половины опрошенных (59%) россиян считают бесполезными западную культуру, цивилизацию и демократию, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что подобные взгляды в обществе заметно укрепились с 2000 г., когда общество во многом старалось ориентироваться на Запад. В частности, с тех пор доля людей, которые считали европейские модели губительными для России, выросла более чем в 2,5 раза – с 10% в 2000 г. до 26% в 2022 г. Кроме того, если раньше около 25% были убеждены в том, что социально-политическая модель Запада не подходит России, то сейчас их доля выросла до 33%. При этом количество тех, кто видел пользу в ней, сократилось почти в два раза – с 55% до 30% опрошенных.
Наиболее лояльное отношение высказывает молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. По ее мнению, Россия может взять много полезного от западных ориентиров (так считают около 50% представителей этой возрастной группы). После 35 лет усиливаются противоположные взгляды, они достигают максимума в группе 60+, где неподходящими и губительными западные модели называют уже 70%.
Аналитики также выявили зависимость между уровнем образования, местом жительства и отношением к Западу. В частности, те, кто живут в городах–миллионниках и имеют хорошее образование, лояльно высказываются о Западе в 2 раза чаще, чем те, кто живут в населенных пунктах до 100 000 человек (43% против 25%) и не имеют полного среднего образования (40% против 17%). «Можно предположить, что это разделение общества формирует разные запросы на ценности и направления общественного развития, и западный вектор остается важным для активной, молодой, образованной части россиян», – сказано в отчете.
Что касается влияния западной культуры, то 44% россиян считают, что оно отрицательно (в 2000 г. – 36%), о положительном влиянии стали говорить вдвое меньше (9% против 17% в 2000 г.). При этом россияне 18-24 лет чаще других говорят о положительном влиянии (23%) или о неоднозначном (51%), в то время как старшее поколение в 57% случаев видит отрицательное воздействие.
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