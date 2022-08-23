ФАС: число просроченных договоров на подключение россиян к газу упало в 5 раз
Количество просроченных договоров подключения россиян к газу снизилось с 97 000 до 17 691 человека, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте.
Работа регулятора, а также его штабов в субъектах России позволила с 29 июля ускорить темпы подключения населения к газу, отмечается в сообщении. В ближайшее время будут приняты решения по оставшимся договорам.
В ФАС напомнили, что за нарушение сроков подключения к газу предусмотрен штраф на газораспределительные организации (ГРО) и их должностных лиц. Согласно данным ведомства, только за первые шесть месяцев 2022 г. газораспределительные компании получили штрафы на 22,3 млн руб.
«В период подготовки к отопительному сезону процесс догазификации имеет важное социальное значение, так как это позволит обеспечить стабильную поставку газа населению в осенне-зимний период», – отмечается в сообщении.
28 июля вице-премьер РФ Александр Новак на заседании федерального штаба по газификации отдал поручение ведомствам и регионам разобраться в причинах недостаточных темпов подключения домовладений граждан к природному газу в рамках программы догазификации, а также призвал ускорить их. По данным штаба, недостаточные темпы подключения населения к газу в первую очередь были связаны со снижением динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов.
На следующий день ФАС отдал поручение территориальным органам провести анализ исполнения ГРО полученных заявок на догазификаю уже заключенных договоров, сообщал ТАСС. Отмечалось, что будут на этой основе проводиться заседания штаба ФАС, первый из которых прошел 5 августа.
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