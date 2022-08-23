ФАС: число просроченных договоров на подключение россиян к газу упало в 5 раз

28 июля вице-премьер РФ Александр Новак на заседании федерального штаба по газификации отдал поручение ведомствам и регионам разобраться в причинах недостаточных темпов подключения домовладений граждан к природному газу в рамках программы догазификации, а также призвал ускорить их. По данным штаба, недостаточные темпы подключения населения к газу в первую очередь были связаны со снижением динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов.