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ФАС: число просроченных договоров на подключение россиян к газу упало в 5 раз

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Количество просроченных договоров подключения россиян к газу снизилось с 97 000 до 17 691 человека, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте.

Работа регулятора, а также его штабов в субъектах России позволила с 29 июля ускорить темпы подключения населения к газу, отмечается в сообщении. В ближайшее время будут приняты решения по оставшимся договорам.

В ФАС напомнили, что за нарушение сроков подключения к газу предусмотрен штраф на газораспределительные организации (ГРО) и их должностных лиц. Согласно данным ведомства, только за первые шесть месяцев 2022 г. газораспределительные компании получили штрафы на 22,3 млн руб.

«В период подготовки к отопительному сезону процесс догазификации имеет важное социальное значение, так как это позволит обеспечить стабильную поставку газа населению в осенне-зимний период», – отмечается в сообщении.

28 июля вице-премьер РФ Александр Новак на заседании федерального штаба по газификации отдал поручение ведомствам и регионам разобраться в причинах недостаточных темпов подключения домовладений граждан к природному газу в рамках программы догазификации, а также призвал ускорить их. По данным штаба, недостаточные темпы подключения населения к газу в первую очередь были связаны со снижением динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов.

На следующий день ФАС отдал поручение территориальным органам провести анализ исполнения ГРО полученных заявок на догазификаю уже заключенных договоров, сообщал ТАСС. Отмечалось, что будут на этой основе проводиться заседания штаба ФАС, первый из которых прошел 5 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных