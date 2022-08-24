Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют проезд к местам отдыха на личном автомобиле
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации затрат пенсионерам с Крайнего Севера или приравненных местностей за поездки на личном автомобиле до мест отдыха и обратно, сообщает сайт правительства.
Для получения данной компенсации пенсионер обязан обратиться с заявлением в территориальный Пенсионный фонд, представить там чеки за топливо, документы на свой автомобиль, а также справку о средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда, которая была актуальна на соответствующие даты.
На Крайнем Севере неработающим гражданам, которые имеют право на пенсию по старости или по наличию инвалидности, разрешается каждые два года за счет средств из федерального бюджета возместить стоимость поездки к месту отдыха и обратно. Изначально такая льгота предоставлялась на путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Соответствующий закон вступил в силу с начала 2021 г.
Более того, как отмечала одна из авторов законопроекта и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Раиса Кармазина, «правом компенсации проезда по России смогут воспользоваться не только те, кто выбрал для отдыха территорию Российской Федерации, но и отдохнувшие за ее пределам».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.