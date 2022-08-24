Газета
Общество

Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют проезд к местам отдыха на личном автомобиле

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации затрат пенсионерам с Крайнего Севера или приравненных местностей за поездки на личном автомобиле до мест отдыха и обратно, сообщает сайт правительства.

Для получения данной компенсации пенсионер обязан обратиться с заявлением в территориальный Пенсионный фонд, представить там чеки за топливо, документы на свой автомобиль, а также справку о средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда, которая была актуальна на соответствующие даты.

На Крайнем Севере неработающим гражданам, которые имеют право на пенсию по старости или по наличию инвалидности, разрешается каждые два года за счет средств из федерального бюджета возместить стоимость поездки к месту отдыха и обратно. Изначально такая льгота предоставлялась на путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Соответствующий закон вступил в силу с начала 2021 г.

Более того, как отмечала одна из авторов законопроекта и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Раиса Кармазина, «правом компенсации проезда по России смогут воспользоваться не только те, кто выбрал для отдыха территорию Российской Федерации, но и отдохнувшие за ее пределам».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных