Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют проезд к местам отдыха на личном автомобиле

На Крайнем Севере неработающим гражданам, которые имеют право на пенсию по старости или по наличию инвалидности, разрешается каждые два года за счет средств из федерального бюджета возместить стоимость поездки к месту отдыха и обратно. Изначально такая льгота предоставлялась на путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Соответствующий закон вступил в силу с начала 2021 г.