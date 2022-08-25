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В Нижегородской области напали на члена СПЧ Игоря Каляпина

Ведомости

На члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина напали в Нижегородской области. Сейчас он находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале СПЧ. 

Как пишет СПЧ, неизвестный напал на правозащитника в среду вечером. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Уточняется, что Каляпин смог вызвать полицию, которая задержала нападавшего. 

«РИА Новости» член СПЧ рассказал, что неизвестный представился сотрудником полиции и заявил, что «ему надо его убить». «Он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть», – добавил Каляпин. 

Правозащитник подтвердил агентству, что все еще находится в больнице. Он отметил, что «чувствует себя нехорошо». «У меня, видимо, сломан нос, сотрясение. Тошнит, голова кружится», – рассказал потерпевший. 

Каляпин предположил, что нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится «недоброжелательно». 

Случившееся также прокомментировал глава СПЧ Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что находится на связи с пострадавшим. «Пока не вижу здесь никакой связи с его правозащитной деятельностью», – отметил Фадеев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных