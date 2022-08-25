В Нижегородской области напали на члена СПЧ Игоря Каляпина
На члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина напали в Нижегородской области. Сейчас он находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале СПЧ.
Как пишет СПЧ, неизвестный напал на правозащитника в среду вечером. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Уточняется, что Каляпин смог вызвать полицию, которая задержала нападавшего.
«РИА Новости» член СПЧ рассказал, что неизвестный представился сотрудником полиции и заявил, что «ему надо его убить». «Он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть», – добавил Каляпин.
Правозащитник подтвердил агентству, что все еще находится в больнице. Он отметил, что «чувствует себя нехорошо». «У меня, видимо, сломан нос, сотрясение. Тошнит, голова кружится», – рассказал потерпевший.
Каляпин предположил, что нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится «недоброжелательно».
Случившееся также прокомментировал глава СПЧ Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что находится на связи с пострадавшим. «Пока не вижу здесь никакой связи с его правозащитной деятельностью», – отметил Фадеев.
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