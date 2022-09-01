Москалькова: запрет телефонов на уроках не связан с ограничением свобод человека

«Телефон – это вообще связь с внешним миром, что всегда исключалось на уроке. На уроке человек должен быть сконцентрирован на получении конкретных знаний. Поэтому я думаю, что это не связано с правами человека и ограничениями его свобод», – приводит ее слова «Интерфакс». Москалькова добавила, что возьмет данный вопрос на особый контроль, по ее мнению, эта мера направлена на систематизацию учебного процесса.