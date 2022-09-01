Москалькова: запрет телефонов на уроках не связан с ограничением свобод человека
Запрет на использование мобильных телефонов на уроках в российских школах не связан с ограничением человеческих свобод, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Телефон – это вообще связь с внешним миром, что всегда исключалось на уроке. На уроке человек должен быть сконцентрирован на получении конкретных знаний. Поэтому я думаю, что это не связано с правами человека и ограничениями его свобод», – приводит ее слова «Интерфакс». Москалькова добавила, что возьмет данный вопрос на особый контроль, по ее мнению, эта мера направлена на систематизацию учебного процесса.
О том, что с нового учебного года использование мобильных телефонов на уроках не допускается, напомнил вчера министр просвещения Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании. Представитель Минпросвещения пояснил, что речь не идет о каких-то новых нормативно-правовых актах ведомства, а о вступившим в силу еще в 2021 г. распоряжении руководителя Роспотребнадзора об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Эти правила запрещают использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях и одновременное использование детьми на занятиях более двух различных электронных средств обучения (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет и др.). «Для образовательных целей мобильные средства связи не используются», – говорится в требованиях.
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