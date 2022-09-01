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Москалькова: запрет телефонов на уроках не связан с ограничением свобод человека

Ведомости

Запрет на использование мобильных телефонов на уроках в российских школах не связан с ограничением человеческих свобод, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Телефон – это вообще связь с внешним миром, что всегда исключалось на уроке. На уроке человек должен быть сконцентрирован на получении конкретных знаний. Поэтому я думаю, что это не связано с правами человека и ограничениями его свобод», – приводит ее слова «Интерфакс». Москалькова добавила, что возьмет данный вопрос на особый контроль, по ее мнению, эта мера направлена на систематизацию учебного процесса.

О том, что с нового учебного года использование мобильных телефонов на уроках не допускается, напомнил вчера министр просвещения Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании. Представитель Минпросвещения пояснил, что речь не идет о каких-то новых нормативно-правовых актах ведомства, а о вступившим в силу еще в 2021 г. распоряжении руководителя Роспотребнадзора об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Эти правила запрещают использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях и одновременное использование детьми на занятиях более двух различных электронных средств обучения (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет и др.). «Для образовательных целей мобильные средства связи не используются», – говорится в требованиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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