В Курске загорелся торговый центр
Утром в пятницу в Курске загорелся торговый центр «Бумеранг» на улице Хрущева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 09:34 по местному времени. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции и медики.
Пожар возник на втором этаже, в настоящее время идет ликвидация огня. Как сообщили в региональном МЧС, пострадавших нет. Посетителей торгового центра эвакуировали.
Причина возгорания устанавливается, ущерб от пожара также еще предстоит оценить, отметили в ведомстве.
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