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В Курске загорелся торговый центр

Ведомости

Утром в пятницу в Курске загорелся торговый центр «Бумеранг» на улице Хрущева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 09:34 по местному времени. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции и медики.

Пожар возник на втором этаже, в настоящее время идет ликвидация огня. Как сообщили в региональном МЧС, пострадавших нет. Посетителей торгового центра эвакуировали.

Причина возгорания устанавливается, ущерб от пожара также еще предстоит оценить, отметили в ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных