Движение на трех ветках московского метро прервали из-за ошибки подрядчика

«Сегодня с утра не было движения по 4-м участкам Метро — это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации «Каста», которая в ночное время планово меняла кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях», — сказано в сообщении.