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Движение на трех ветках московского метро прервали из-за ошибки подрядчика

Ведомости

Ошибка подрядной организации, которая ночью меняла электрический кабель, стала причиной, по которой сегодня утром было прекращено движение по четырем участкам московского метро, об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Сегодня с утра не было движения по 4-м участкам Метро — это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации «Каста», которая в ночное время планово меняла кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях», — сказано в сообщении.

По заблокированным маршрутам были организованы бесплатные компенсационные автобусы. В ведомстве также отметили, что подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба.

Уточняется, что движение было остановлено на участках Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской линий, а также на Филевской линии. Сейчас движение полностью восстановлено, временно увеличены интервалы между поездами на участках Арбатско-Покровской и Филевской линий для проверки работы инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных