Движение на трех ветках московского метро прервали из-за ошибки подрядчика
Ошибка подрядной организации, которая ночью меняла электрический кабель, стала причиной, по которой сегодня утром было прекращено движение по четырем участкам московского метро, об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
«Сегодня с утра не было движения по 4-м участкам Метро — это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации «Каста», которая в ночное время планово меняла кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях», — сказано в сообщении.
По заблокированным маршрутам были организованы бесплатные компенсационные автобусы. В ведомстве также отметили, что подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба.
Уточняется, что движение было остановлено на участках Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской линий, а также на Филевской линии. Сейчас движение полностью восстановлено, временно увеличены интервалы между поездами на участках Арбатско-Покровской и Филевской линий для проверки работы инфраструктуры.
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