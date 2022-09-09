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Минтранс намерен запретить пересекать пешеходные переходы на электросамокатах

Ведомости

Минтранс России хочет запретить россиянам, использующим средства индивидуальной мобильности (СИМ), т. е. самокаты, моноколеса и гироскутеры, пересекать дороги по пешеходным переходам, соответствующий проект постановления ведомство внесет в правительство. Об этом, как сообщает «РИА Новости», говорится в ответе первого замглавы Минтранса Андрея Костюка на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Хамзаев в своем обращении предложил министерству ввести для электросамокатчиков 30-метровую зону снижения скорости вокруг нерегулируемых пешеходных переходов.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», – говорится в ответе Минтранса.

Данная мера призвана создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов, ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство, добавили в министерстве.

На сегодняшний день юридический статус электросамокатов не определен, человек на нем считается пешеходом. Минтранс и ГИБДД больше года назад подготовили проект поправок к ПДД, выделяющих их в категорию «средств индивидуальной мобильности». Как писали «Ведомости» в июне, президентский совет по правам человека (СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для СИМ. Проект поправок ПДД подразумевает выделение СИМ в отдельную категорию. Они также вводят для пользователей СИМ запрет разгоняться быстрее 25 км/ч.

По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек в ДТП с участием СИМ (годом ранее – семь). Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМ, 704 человека были ранены и получили травмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных