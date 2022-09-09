Минтранс намерен запретить пересекать пешеходные переходы на электросамокатах

На сегодняшний день юридический статус электросамокатов не определен, человек на нем считается пешеходом. Минтранс и ГИБДД больше года назад подготовили проект поправок к ПДД, выделяющих их в категорию «средств индивидуальной мобильности». Как писали «Ведомости» в июне, президентский совет по правам человека (СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для СИМ. Проект поправок ПДД подразумевает выделение СИМ в отдельную категорию. Они также вводят для пользователей СИМ запрет разгоняться быстрее 25 км/ч.