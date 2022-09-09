Минтранс намерен запретить пересекать пешеходные переходы на электросамокатах
Минтранс России хочет запретить россиянам, использующим средства индивидуальной мобильности (СИМ), т. е. самокаты, моноколеса и гироскутеры, пересекать дороги по пешеходным переходам, соответствующий проект постановления ведомство внесет в правительство. Об этом, как сообщает «РИА Новости», говорится в ответе первого замглавы Минтранса Андрея Костюка на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.
Хамзаев в своем обращении предложил министерству ввести для электросамокатчиков 30-метровую зону снижения скорости вокруг нерегулируемых пешеходных переходов.
«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», – говорится в ответе Минтранса.
Данная мера призвана создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов, ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство, добавили в министерстве.
На сегодняшний день юридический статус электросамокатов не определен, человек на нем считается пешеходом. Минтранс и ГИБДД больше года назад подготовили проект поправок к ПДД, выделяющих их в категорию «средств индивидуальной мобильности». Как писали «Ведомости» в июне, президентский совет по правам человека (СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта поправок в ПДД и разработку ГОСТа для СИМ. Проект поправок ПДД подразумевает выделение СИМ в отдельную категорию. Они также вводят для пользователей СИМ запрет разгоняться быстрее 25 км/ч.
По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек в ДТП с участием СИМ (годом ранее – семь). Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМ, 704 человека были ранены и получили травмы.
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