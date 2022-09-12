Правительство построит новую дорогу в объезд Рублевки за 22,3 млрд рублей

Как следует из материалов сайта госзакупок, строительство дороги пройдет в три этапа. Тендер на первый из них был объявлен 31 августа, на второй — 23 августа, а на третий — 22 августа. Начальная цена конкурса по первому этапу строительства составляет 12,7 млрд руб., по второму — 3,6 млрд руб., а по третьему — 6 млрд руб.