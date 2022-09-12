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Общество

Правительство построит новую дорогу в объезд Рублевки за 22,3 млрд рублей

Ведомости

ФКУ «Центравтомагистраль» (учреждение Росавтодора) объявило конкурс на строительство новой четырехполосной дороги протяженностью 10 км, которая свяжет Рублево-Успенское шоссе, Можайское шоссе и М-1 «Беларусь». На тендеры на сайте госзакупок обратил внимание «Коммерсантъ». 

Трасса будет построена в створе Красногорского шоссе и далее пройдет с западной стороны от города Одинцово. Общая сумма объявленных конкурсов составляет 22,3 млрд руб. 

Как следует из материалов сайта госзакупок, строительство дороги пройдет в три этапа. Тендер на первый из них был объявлен 31 августа, на второй — 23 августа, а на третий — 22 августа. Начальная цена конкурса по первому этапу строительства составляет 12,7 млрд руб., по второму — 3,6 млрд руб., а по третьему — 6 млрд руб. 

В Федеральном дорожном агентстве такую стоимость проекта пояснили созданием большого количества новых объектов инфраструктуры. «Предусмотрено пять мостов, четыре транспортные развязки, четыре путепровода и эстакада над Можайским шоссе», — рассказали в организации. А на Рублево-Успенское шоссе построят новые развязки и разворотную петлю. 

В Росавтодоре подчеркнули, что строительство трассы увеличит пропускную способность дорожного участка. Предполагается, что стройка закончится к 2026 г. 

Обсуждение строительства новой дороги, соединяющей Рублевку с М-1, ведется с 2018 г., отмечает «Коммерсантъ».  В 2020-м «Центравтомагистраль» вырубил лес при подготовке участка под строку. Как отметило Федеральное дорожное агентство, позже деревья восстановили в полном объеме. В марте 2022 г. кабмин выделил Росавтодору 54 млрд руб., включая средства на реконструкцию Рублево-Успенского шоссе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных