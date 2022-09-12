Правительство построит новую дорогу в объезд Рублевки за 22,3 млрд рублей
ФКУ «Центравтомагистраль» (учреждение Росавтодора) объявило конкурс на строительство новой четырехполосной дороги протяженностью 10 км, которая свяжет Рублево-Успенское шоссе, Можайское шоссе и М-1 «Беларусь». На тендеры на сайте госзакупок обратил внимание «Коммерсантъ».
Трасса будет построена в створе Красногорского шоссе и далее пройдет с западной стороны от города Одинцово. Общая сумма объявленных конкурсов составляет 22,3 млрд руб.
Как следует из материалов сайта госзакупок, строительство дороги пройдет в три этапа. Тендер на первый из них был объявлен 31 августа, на второй — 23 августа, а на третий — 22 августа. Начальная цена конкурса по первому этапу строительства составляет 12,7 млрд руб., по второму — 3,6 млрд руб., а по третьему — 6 млрд руб.
В Федеральном дорожном агентстве такую стоимость проекта пояснили созданием большого количества новых объектов инфраструктуры. «Предусмотрено пять мостов, четыре транспортные развязки, четыре путепровода и эстакада над Можайским шоссе», — рассказали в организации. А на Рублево-Успенское шоссе построят новые развязки и разворотную петлю.
В Росавтодоре подчеркнули, что строительство трассы увеличит пропускную способность дорожного участка. Предполагается, что стройка закончится к 2026 г.
Обсуждение строительства новой дороги, соединяющей Рублевку с М-1, ведется с 2018 г., отмечает «Коммерсантъ». В 2020-м «Центравтомагистраль» вырубил лес при подготовке участка под строку. Как отметило Федеральное дорожное агентство, позже деревья восстановили в полном объеме. В марте 2022 г. кабмин выделил Росавтодору 54 млрд руб., включая средства на реконструкцию Рублево-Успенского шоссе.
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