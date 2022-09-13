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Умер режиссер Жан-Люк Годар

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Умер французский режиссер Жан-Люк Годар. Ему был 91 год. Об этом сообщила французская газета Libration со ссылкой на его близких. Подробности его смерти не уточняются.

Франко-швейцарский режиссер стоял у истоков французской новой волны в кино, и с самого начала карьеры критиковал принятую во Франции «традицию качества». На своем первом этапе творчества, он снял несколько фильмов – «На последнем дыхании», «Маленький солдат», «Безумный Пьеро», «Карабинеры», «Две или три вещи, которые я знаю о ней», «Мужское — женское», где он использовал съемки «парящей» камерой и смысловые отсылки через появляющиеся в кадре картины, постеры и газеты. Его фильмография насчитывает более 70 картин, последняя из которых – «Образ и речь» – была снята в 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных