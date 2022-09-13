Умер режиссер Жан-Люк Годар

Франко-швейцарский режиссер стоял у истоков французской новой волны в кино, и с самого начала карьеры критиковал принятую во Франции «традицию качества». На своем первом этапе творчества, он снял несколько фильмов – «На последнем дыхании», «Маленький солдат», «Безумный Пьеро», «Карабинеры», «Две или три вещи, которые я знаю о ней», «Мужское — женское», где он использовал съемки «парящей» камерой и смысловые отсылки через появляющиеся в кадре картины, постеры и газеты. Его фильмография насчитывает более 70 картин, последняя из которых – «Образ и речь» – была снята в 2018 г.