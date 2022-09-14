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Общество

ГИБДД сообщила о приостановке выдачи водительских прав в Москве

Ведомости

Из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов ГИБДД Москвы было временно приостановлено оказание услуг на регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений, об этом сообщили в Telegram-канале столичной ГИБДД.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сказано в сообщении. В ведомстве также уточнили, что все остальные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, осуществляются в штатном режиме.

Последний раз крупный сбой в электронных системах Госавтоинспекции произошел в середине февраля. Тогда выдача водительских прав и регистрация автомобилей были временно приостановлены по всей России. Причиной стал сбой в работе платформы «Электронная Москва», на которой размещен центр обработки данных МВД.

Также крупный сбой произошел в середине декабря 2021 г. Он продлился не менее 36 часов. Тогда из-за коммунальной аварии в серверных помещениях МВД отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции, в связи с чем работа по оказанию услуг населению была приостановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных