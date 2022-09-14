ГИБДД сообщила о приостановке выдачи водительских прав в Москве
Из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов ГИБДД Москвы было временно приостановлено оказание услуг на регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений, об этом сообщили в Telegram-канале столичной ГИБДД.
«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сказано в сообщении. В ведомстве также уточнили, что все остальные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, осуществляются в штатном режиме.
Последний раз крупный сбой в электронных системах Госавтоинспекции произошел в середине февраля. Тогда выдача водительских прав и регистрация автомобилей были временно приостановлены по всей России. Причиной стал сбой в работе платформы «Электронная Москва», на которой размещен центр обработки данных МВД.
Также крупный сбой произошел в середине декабря 2021 г. Он продлился не менее 36 часов. Тогда из-за коммунальной аварии в серверных помещениях МВД отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции, в связи с чем работа по оказанию услуг населению была приостановлена.
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