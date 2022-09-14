ГИБДД сообщила о приостановке выдачи водительских прав в Москве

Также крупный сбой произошел в середине декабря 2021 г. Он продлился не менее 36 часов. Тогда из-за коммунальной аварии в серверных помещениях МВД отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции, в связи с чем работа по оказанию услуг населению была приостановлена.