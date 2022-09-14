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На Кольской ГМК в Мурманской области загорелся цех

Ведомости

В одном из цехов Кольской горно-металлургической компании (Кольская ГМК, «дочка» «Норникеля») в Мурманской области произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«14 сентября в районе 10:00 в МЧС поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО «Кольская ГМК» по адресу: г. Мончегорск, Никелевое шоссе Мурманской области», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, площадь возгорания составила 600 кв. м, в результате инцидента никто не пострадал. Устранением пожара занимаются 56 человек и 16 единиц техники.

Кольская ГМК, созданная на базе комбинатов «Североникель» (в Мончегорске) и «Печенганикель» (на самом северо-западе региона), занимается добычей сульфидных медно-никелевых руд и производством цветных металлов, являясь никелерафинировочным центром всего «Норникеля».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных