На Кольской ГМК в Мурманской области загорелся цех
В одном из цехов Кольской горно-металлургической компании (Кольская ГМК, «дочка» «Норникеля») в Мурманской области произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«14 сентября в районе 10:00 в МЧС поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО «Кольская ГМК» по адресу: г. Мончегорск, Никелевое шоссе Мурманской области», – говорится в сообщении.
По предварительной информации, площадь возгорания составила 600 кв. м, в результате инцидента никто не пострадал. Устранением пожара занимаются 56 человек и 16 единиц техники.
Кольская ГМК, созданная на базе комбинатов «Североникель» (в Мончегорске) и «Печенганикель» (на самом северо-западе региона), занимается добычей сульфидных медно-никелевых руд и производством цветных металлов, являясь никелерафинировочным центром всего «Норникеля».
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