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Суд сократил срок дисквалификации российского гимнаста за букву Z на форме

Ведомости

Апелляционный суд Фонда гимнастической этики (GEF) частично удовлетворил апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка, сократив срок его дисквалификации, следует из заявления Международной федерации гимнастики (IGF).

«Иван Куляк не может быть допущен к участию в каких-либо санкционированных FIG мероприятиях или соревнованиях, организованных аффилированными федерациями-членами на один год с даты принятия решения GEF с 17 мая 2022 г. до 16 мая 2023 г.»,— говорится в заявлении. По решению суда Куляк также должен оплатить расходы по апелляции в размере 5000 швейцарских франков.

Куляк был дисквалифицирован на год решением GEF. 5 марта на этапе Кубка мира в Дохе он занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях, а на церемонию награждения вышел с наклеенной на груди буквой Z. Эта же буква используется для маркировки российской боевой техники во время спецоперации на территории Украины. Сразу после этого FIG открыла в его отношении дисциплинарное дело.

Международная федерация гимнастики после этого инцидента выпустила заявление, где предупредила о том, что будет накладывать санкции за политическую, религиозную или расовую пропаганду на соревнованиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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