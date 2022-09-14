Суд сократил срок дисквалификации российского гимнаста за букву Z на форме

Куляк был дисквалифицирован на год решением GEF. 5 марта на этапе Кубка мира в Дохе он занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях, а на церемонию награждения вышел с наклеенной на груди буквой Z. Эта же буква используется для маркировки российской боевой техники во время спецоперации на территории Украины. Сразу после этого FIG открыла в его отношении дисциплинарное дело.