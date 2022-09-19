В Новосибирском хладокомбинате произошла утечка аммиака
Утечка аммиака произошла на втором этаже в здании Новосибирского хладокомбината, в результате пострадали восемь человек, об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже. В результате пострадали восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
По информации агентства, около 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно. 3 человека были госпитализированы.
В настоящее время трубы, где произошла утечка аммиака, перекрыты. На месте работают специалисты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что сотрудники сами устранили утечку.
Новосибирский хладокомбинат является логистическим центром по обработке, хранению и реализации продуктов питания в условиях низкотемпературного режима.
При утечке аммиака, как правило, у пострадавших наблюдается учащенное сердцебиение. При сильном отравлении газом возможны тошнота, резь в глазах, затрудненное дыхание и нарушение координации.
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