Газета
Общество

В Новосибирском хладокомбинате произошла утечка аммиака

Ведомости

Утечка аммиака произошла на втором этаже в здании Новосибирского хладокомбината, в результате пострадали восемь человек, об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже. В результате пострадали восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

По информации агентства, около 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно. 3 человека были госпитализированы.

В настоящее время трубы, где произошла утечка аммиака, перекрыты. На месте работают специалисты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что сотрудники сами устранили утечку.

Новосибирский хладокомбинат является логистическим центром по обработке, хранению и реализации продуктов питания в условиях низкотемпературного режима.

При утечке аммиака, как правило, у пострадавших наблюдается учащенное сердцебиение. При сильном отравлении газом возможны тошнота, резь в глазах, затрудненное дыхание и нарушение координации.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных