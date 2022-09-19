Два человека погибли из-за урагана в Курске

Гроза в Курске началась накануне вечером, 18 сентября. Ливень сопровождался грозой и сильным ветром. По данным областной администрации, в результате непогоды без электричества остались 87 населенных пунктов Курской области, где проживают больше 5000 человек. Также шквалистый ветер повалил деревья. Сегодня неблагоприятная погода сохранится, сообщили в областной администрации. Согласно прогнозам синоптиков, сильный ветер может достигать 17-22 м/с.