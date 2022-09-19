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Общество

Два человека погибли из-за урагана в Курске

Ведомости

Два человека погибли в результате урагана в Курской области, об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Под упавшим деревом обнаружен ещё один погибший. Подробности будут уточнены позже», — сказано в сообщении. Ранее стало известно о гибели студента Курского автотехнического колледжа. По информации Следственного комитета, учащийся был 2004 года рождения, он погиб на месте в комнате общежития.

Гроза в Курске началась накануне вечером, 18 сентября. Ливень сопровождался грозой и сильным ветром. По данным областной администрации, в результате непогоды без электричества остались 87 населенных пунктов Курской области, где проживают больше 5000 человек. Также шквалистый ветер повалил деревья. Сегодня неблагоприятная погода сохранится, сообщили в областной администрации. Согласно прогнозам синоптиков, сильный ветер может достигать 17-22 м/с.

Работа по ликвидации последствий стихии уже началась. По данным МЧС, задействованы более 50 спасателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных