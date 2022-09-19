Два человека погибли из-за урагана в Курске
Два человека погибли в результате урагана в Курской области, об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
«Под упавшим деревом обнаружен ещё один погибший. Подробности будут уточнены позже», — сказано в сообщении. Ранее стало известно о гибели студента Курского автотехнического колледжа. По информации Следственного комитета, учащийся был 2004 года рождения, он погиб на месте в комнате общежития.
Гроза в Курске началась накануне вечером, 18 сентября. Ливень сопровождался грозой и сильным ветром. По данным областной администрации, в результате непогоды без электричества остались 87 населенных пунктов Курской области, где проживают больше 5000 человек. Также шквалистый ветер повалил деревья. Сегодня неблагоприятная погода сохранится, сообщили в областной администрации. Согласно прогнозам синоптиков, сильный ветер может достигать 17-22 м/с.
Работа по ликвидации последствий стихии уже началась. По данным МЧС, задействованы более 50 спасателей.
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