Приморскому депутату Самсонову дали 13 лет по делу о растлении малолетних
Советский районный суд во Владивостоке приговорил депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова к 13 годам лишения свободы по делу о растлении малолетних, передает агентство «РИА Новости».
«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
Изначально обвинение запрашивало для него 15 лет.
Уголовное дело в отношении Самсонова по подозрению в совершении насильственных действий в отношении детей (ч. 4 ст. 132 УК РФ) возбудили 17 ноября 2021 г. Депутата задержали и позже арестовали — сперва на два месяца, этот срок неоднократно продлевался. Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье, предусматривает лишение свободы до 20 лет с невозможностью занимать определенные должности на такой же срок.
По версии следствия, в 2018 г. Самсонов, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», рассказали в СК. Позже стало известно, что речь идет о фаллоимитаторе.
Самсонов свою вину не признает, защита настаивает на том, что дело должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Также адвокаты просили привлечь к ответственности свидетелей за якобы ложные показания.
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