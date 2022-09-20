Приморскому депутату Самсонову дали 13 лет по делу о растлении малолетних

Уголовное дело в отношении Самсонова по подозрению в совершении насильственных действий в отношении детей (ч. 4 ст. 132 УК РФ) возбудили 17 ноября 2021 г. Депутата задержали и позже арестовали — сперва на два месяца, этот срок неоднократно продлевался. Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье, предусматривает лишение свободы до 20 лет с невозможностью занимать определенные должности на такой же срок.