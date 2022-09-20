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Общество

Приморскому депутату Самсонову дали 13 лет по делу о растлении малолетних

Ведомости

Советский районный суд во Владивостоке приговорил депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова к 13 годам лишения свободы по делу о растлении малолетних, передает агентство «РИА Новости».

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Изначально обвинение запрашивало для него 15 лет.

Уголовное дело в отношении Самсонова по подозрению в совершении насильственных действий в отношении детей (ч. 4 ст. 132 УК РФ) возбудили 17 ноября 2021 г. Депутата задержали и позже арестовали — сперва на два месяца, этот срок неоднократно продлевался. Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье, предусматривает лишение свободы до 20 лет с невозможностью занимать определенные должности на такой же срок.

По версии следствия, в 2018 г. Самсонов, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», рассказали в СК. Позже стало известно, что речь идет о фаллоимитаторе.

Самсонов свою вину не признает, защита настаивает на том, что дело должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Также адвокаты просили привлечь к ответственности свидетелей за якобы ложные показания.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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