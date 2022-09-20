18 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

«17 человек госпитализированы. <...> Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь, после оказания помощи она была отпущена», — сказала Захарова. По ее словам, среди госпитализированных было две девушки в возрасте 16 лет и одна — 17 лет.