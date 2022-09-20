18 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове
18 человек пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса с фонарным столбом в Саратове, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Анастасия Захарова, передает агентство «РИА Новости». По информации ТАСС, госпитализировали 17 человек.
«17 человек госпитализированы. <...> Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь, после оказания помощи она была отпущена», — сказала Захарова. По ее словам, среди госпитализированных было две девушки в возрасте 16 лет и одна — 17 лет.
Ранее Следственный комитет по Саратовской области сообщил, что ДТП произошло накануне, 19 сентября, вечером, когда водитель не справился с управлением и въехал в столб на Политехнической улице в Октябрьском районе Саратова. Изначально сообщалось о 15 пострадавших. Водитель также был госпитализирован.
Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту произошедшего. Установлено, что микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв.
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