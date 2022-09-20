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Общество

18 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

Ведомости

18 человек пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса с фонарным столбом в Саратове, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Анастасия Захарова, передает агентство «РИА Новости». По информации ТАСС, госпитализировали 17 человек.

«17 человек госпитализированы. <...> Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь, после оказания помощи она была отпущена», — сказала Захарова. По ее словам, среди госпитализированных было две девушки в возрасте 16 лет и одна — 17 лет.

Ранее Следственный комитет по Саратовской области сообщил, что ДТП произошло накануне, 19 сентября, вечером, когда водитель не справился с управлением и въехал в столб на Политехнической улице в Октябрьском районе Саратова. Изначально сообщалось о 15 пострадавших. Водитель также был госпитализирован.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту произошедшего. Установлено, что микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных