В России сократилось число занятых в неформальном секторе

Количество россиян, которые работают в компаниях без статуса юридического лица (в неформальном секторе), во II квартале 2022 г. уменьшилось на 1,5 млн человек (10%) по сравнению с аналогичным периодом в 2021 г. - до 13,4 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.