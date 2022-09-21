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Общество

В России сократилось число занятых в неформальном секторе

Ведомости

Количество россиян, которые работают в компаниях без статуса юридического лица (в неформальном секторе), во II квартале 2022 г. уменьшилось на 1,5 млн человек (10%) по сравнению с аналогичным периодом в 2021 г. - до 13,4 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Отмечается, что сокращение занятости стало рекордным с 2020 г. Тогда из-за локдауна количество работающих в таких компаниях снизилось до 13,3 млн. 

В апреле - июне 2022 г. в неформальном секторе трудилось 18,7% всех сотрудников. Из них лишь 6% одновременно были устроены на работу в формальном секторе. Как пишет РБК, показатель значительно уменьшился в мае — на 1,85 млн работников.

Наиболее высокий уровень неформальной занятости фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе, а именно в Ингушетии (56,6% от всех работников), Дагестане (48,6%) и Чечне (45,4%). Как пояснили в FinExpertiza, чаще всего в неформальном секторе заняты жители небогатых регионов с напряженной ситуацией на рынке труда.

Минимальный показатель неформальной занятости выявили в Чукотском автономном округе (1%), Москве (3%), Санкт-Петербурге (6,7%), Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (7 и 7,4% соответственно). Аналитики полагают, что для крупных городов и промышленно развитых регионов такой тип занятости наименее характерен. 

К занятым в неформальном секторе, согласно Росстату, относят самозанятых, индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, которые также трудятся на индивидуальной основе без регистрации ИП. Также неформально занятыми считаются работники без официального оформления трудовых отношений.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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