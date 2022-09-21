Сергея Бурунова госпитализировали с ковидом
Актера Сергея Бурунова доставили в больницу с COVID-19. Об этом ТАСС сообщила агент артиста Анастасия Сайфулина.
«Сергей действительно заболел ковидом», — подтвердила Сайфулина. Агент отметила, что сейчас актер чувствует себя «вполне нормально». Сайфулина также передала пожелание от Бурунова россиянам. Он призвал всех «носить чаще маски и пользоваться санитайзерами».
Ранее о госпитализации Бурунова также писал Mash. По информации Telegram-канала, актера доставили в больницу в состоянии средней тяжести 20 сентября. Mash уточнил, что Бурунову сделали ЭКГ — показатели находятся в норме.
Сергей Бурунов — популярный актер театра и кино. Наиболее известен ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы», «Содержанки», «Мылодрама» и др. Кроме того, Бурунов работает актером дубляжа. В фильмах он озвучивает актеров Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Стива Карелла и др.
21 сентября в России за последние сутки было выявлено 53 045 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб. При этом 59 718 пациентов пошли на поправку, еще 107 человек скончались.
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