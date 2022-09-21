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Сергея Бурунова госпитализировали с ковидом

Ведомости

Актера Сергея Бурунова доставили в больницу с COVID-19. Об этом ТАСС сообщила агент артиста Анастасия Сайфулина. 

«Сергей действительно заболел ковидом», — подтвердила Сайфулина. Агент отметила, что сейчас актер чувствует себя «вполне нормально». Сайфулина также передала пожелание от Бурунова россиянам. Он призвал всех «носить чаще маски и пользоваться санитайзерами». 

Ранее о госпитализации Бурунова также писал Mash. По информации Telegram-канала, актера доставили в больницу в состоянии средней тяжести 20 сентября. Mash уточнил, что Бурунову сделали ЭКГ — показатели находятся в норме. 

Сергей Бурунов — популярный актер театра и кино. Наиболее известен ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы», «Содержанки», «Мылодрама» и др. Кроме того, Бурунов работает актером дубляжа. В фильмах он озвучивает актеров Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Стива Карелла и др. 

21 сентября в России за последние сутки было выявлено 53 045 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб. При этом 59 718 пациентов пошли на поправку, еще 107 человек скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных