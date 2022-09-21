Сергея Бурунова госпитализировали с ковидом

«Сергей действительно заболел ковидом», — подтвердила Сайфулина. Агент отметила, что сейчас актер чувствует себя «вполне нормально». Сайфулина также передала пожелание от Бурунова россиянам. Он призвал всех «носить чаще маски и пользоваться санитайзерами».