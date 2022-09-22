Сенат Казахстана одобрил исключение Дня Назарбаева из национальных праздников

В начале сентября депутаты нижней палаты парламента также предложили переименовать Нур-Султан обратно в Астану. По их словам, неправильно при жизни человека его именем называть город, «к тому же, народ также не принял новое название столицы», отметили они. «Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом», — сказано в их сообщении.