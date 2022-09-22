Сенат Казахстана одобрил исключение Дня Назарбаева из национальных праздников
Депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили исключающие из числа национальных праздников День первого президента поправки в законодательство, сообщило «РИА Новости».
Законодательные изменения ранее были предложены нижней палатой парламента на обсуждении законопроекта по вопросам кинематографии, культуры и праздников.
День первого президента отмечается в Казахстане 1 декабря с 2012 г., его учредили, чтобы отметить заслуги бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева, который ушел в отставку в марте 2019 г. после почти 29 лет на посту.
В начале сентября депутаты нижней палаты парламента также предложили переименовать Нур-Султан обратно в Астану. По их словам, неправильно при жизни человека его именем называть город, «к тому же, народ также не принял новое название столицы», отметили они. «Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом», — сказано в их сообщении.
16 сентября парламент Казахстана на совместном заседании верхней и нижней палат одобрил поправки в Конституцию республики, которые, в частности, предполагают переименование столицы обратно в Астану и сокращение полномочий президента, сообщал «Спутник Казахстан».