Украинские военные обстреляли белгородское село Вознесеновка
Украинские военные обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области, расположенное в 8 км от границы с Украиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены 3 автомобиля. По докладу главы округа Владимира Жданова, жертв и пострадавших нет», — написал он.
18 сентября глава региона сообщил, что в 72 жилых домах в Валуйках зафиксированы разрушения в результате обстрела украинскими вооруженными силами, девять домов не подлежат восстановлению.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его неоднократно продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.
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