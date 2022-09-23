Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы снова напомнила жителям города об ответственности, в том числе уголовной, за участие в незаконных акциях.
В ведомстве заявили, что протестная акция в центре Москвы, к участию в которой призывают в сети, с московскими властями не согласована. Участие в подобных акциях может быть квалифицировано как административное правонарушение, предусмотренное статьями 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга), 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) либо же по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
«Особо следует отметить, что за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, предусмотрена уголовная ответственность», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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