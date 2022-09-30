Росавиация продлила режим ограничения полетов до 11 октября
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России еще на неделю, до 10 октября 2022 г., об этом сообщается на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 4 октября 2022 г. 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты»,— сказано в сообщении.
В ведомстве также рекомендовали российским авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы в качестве альтернативы для перевозки пассажиров.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала специальной военной операции на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, в последний раз — до 4 октября.
11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода. Ранее в Минтрансе оценили выпадающий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 г. По оценкам ведомства, он составит 19,1 млн человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.